Белоруска из Хойникского района выдавала себя за грузинку и обманула доверчивого итальянца после нескольких ужинов в Минске

Знакомство белоруски и выходца с Апеннинского полуострова произошло в апреле 2025-го в социальных сетях. Встреча не заставила себя ждать: мужчина несколько раз ужинал с 23-летней девушкой в заведениях Минска. При этом, со слов новой знакомой, знал, что она родилась в Грузии, хотя на самом деле приехала она в белорусскую столицу из куда более близкого Хойникского района Гомельской области.