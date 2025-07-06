Задержан россиянин, жестоко убивший двух женщин и сына одной из них

Преступление оставалось нераскрытым более двух десятилетий. Лишь недавно новые свидетельские показания позволили следователям выйти на след предполагаемого убийцы. По данным следствия, мужчина, хорошо знакомый с семьей, знал о крупной сумме денег в квартире.
Во время визита он хладнокровно расстрелял из пистолета с глушителем 25-летнего сына хозяйки, затем его 71-летнюю тетю, а позже и саму 54-летнюю хозяйку квартиры, похитив 6 тысяч долларов.
Подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время с ним работают следователи, которым предстоит восстановить все детали преступления, совершенного более двадцати лет назад.