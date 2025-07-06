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Задержан россиянин, жестоко убивший двух женщин и сына одной из них

Следственным органам Ленинградской области удалось раскрыть жестокое тройное убийство, совершенное в Гатчине в январе 2002 года. В ходе спецоперации в Сочи был задержан 57-летний участник организованной преступной группировки, подозреваемый в расправе над семьей, сообщает телеграм-канал 78.ru.

Источник: РИА "Новости"

Преступление оставалось нераскрытым более двух десятилетий. Лишь недавно новые свидетельские показания позволили следователям выйти на след предполагаемого убийцы. По данным следствия, мужчина, хорошо знакомый с семьей, знал о крупной сумме денег в квартире.

Во время визита он хладнокровно расстрелял из пистолета с глушителем 25-летнего сына хозяйки, затем его 71-летнюю тетю, а позже и саму 54-летнюю хозяйку квартиры, похитив 6 тысяч долларов.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время с ним работают следователи, которым предстоит восстановить все детали преступления, совершенного более двадцати лет назад.