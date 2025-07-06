Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву дронов

«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Ранее, 5 июля, Собянин сообщил о ликвидации БПЛА, летевшего на Москву, силами ПВО. Уточнялось, что до этого в этот же день удалось также уничтожить еще один беспилотник.
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