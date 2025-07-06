Иран раскрыл количество погибших в войне с Израилем

На территории Ирана 620 человек погибло и 4870 человек пострадало, заявили в минздраве исламской республики.
«В ходе этих незаконных атак погибли или были ранены более 6000 невинных людей, а нашей инфраструктуре, жилым районам и ядерным объектам был нанесен значительный ущерб», — заявил Аракчи. Слова министра приводит его официальный telegram-канал.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Исламской Республики Хосейн Керманпур сообщил, что в результате израильских ударов по территории Ирана число погибших превысило 620 человек, еще 4870 получили ранения. Тем временем Израиль сообщил о свыше 20 погибших более 1470 пострадавших.