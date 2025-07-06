В Ростовской области пожарные вынесли 79-летнего инвалида из огня

В Семикаракорске Ростовской области ранним утром 6 июля едва не произошла трагедия — в квартире на первом этаже дома по улице Красноармейской вспыхнул пожар. На место моментально прибыли специалисты, которые в условиях сильного задымления вынесли на руках 79-летнего мужчину с ограниченными возможностями здоровья и передали его медикам.
Помимо пенсионера, из здания успели эвакуировать еще шестерых жильцов — никто не пострадал. В тушении участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, благодаря их слаженным действиям огонь удалось локализовать всего на двух квадратных метрах, не дав ему перекинуться на соседние помещения.
Причины возгорания пока неизвестны — на месте работает дознаватель.
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