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В Ростовской области пожарные вынесли 79-летнего инвалида из огня

Под Ростовом из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов дома.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске Ростовской области ранним утром 6 июля едва не произошла трагедия — в квартире на первом этаже дома по улице Красноармейской вспыхнул пожар. На место моментально прибыли специалисты, которые в условиях сильного задымления вынесли на руках 79-летнего мужчину с ограниченными возможностями здоровья и передали его медикам.

Помимо пенсионера, из здания успели эвакуировать еще шестерых жильцов — никто не пострадал. В тушении участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, благодаря их слаженным действиям огонь удалось локализовать всего на двух квадратных метрах, не дав ему перекинуться на соседние помещения.

Причины возгорания пока неизвестны — на месте работает дознаватель.

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Под Ростовом потушили пожар в лесничестве.

Частный дом вспыхнул в Ростове-на-Дону, огнем охвачено 100 кв. метров.