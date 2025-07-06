В Ростовской области пожарные вынесли 79-летнего инвалида из огня

В Семикаракорске Ростовской области ранним утром 6 июля едва не произошла трагедия — в квартире на первом этаже дома по улице Красноармейской вспыхнул пожар. На место моментально прибыли специалисты, которые в условиях сильного задымления вынесли на руках 79-летнего мужчину с ограниченными возможностями здоровья и передали его медикам.