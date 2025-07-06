«Он не популярен»: власти США отреагировали на создание Маском своей партии

Власти США считают, что создание новой партии Маском не увенчается успехом.
Планы миллиардера Илона Маска о создании собственной политической партии не увенчаются успехом, поскольку предприниматель не является популярным человеком в политике. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент.
«Принципы DOGE (департамент эффективности государственного управления США — прим. URA.RU) были очень популярны. Я думаю, если вы посмотрите на опросы, Илон популярен не был, поэтому я считаю, что советы директоров в его различных компаниях хотели, чтобы он вернулся и управлял теми компаниями, с чем он справляется лучше всех. Поэтому я полагаю, что совет директоров в ответ на вчерашнее заявление будет поощрять его сосредоточиться на своей деловой деятельности, а не на политической», — сказал Бессент в эфире телеканала Fox News.
Согласно данным опроса, проведенного в апреле исследовательским центром Harvard CAPS-Harris, уровень неодобрения Маска, занимавшего на тот момент пост главы DOGE, увеличился на пять процентных пунктов и достиг 49%. При этом 56% респондентов выразили одобрение работе самого департамента DOGE. Аналогичные тенденции в отношении снижения популярности Маска ранее фиксировались и в других социологических исследованиях.
Ранее стало известно, что Маск официально подал документы на регистрацию своей партии. Информацию об этом опубликовал реестр избиркома США. Она будет называться The America Party (Американская партия). Кроме того, миллиардер организовал учредительный съезд своей партии. Он объявил, что съезд данной партии будет «супервесельем».