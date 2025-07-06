«Он не популярен»: власти США отреагировали на создание Маском своей партии

«Принципы DOGE (департамент эффективности государственного управления США — прим. URA.RU) были очень популярны. Я думаю, если вы посмотрите на опросы, Илон популярен не был, поэтому я считаю, что советы директоров в его различных компаниях хотели, чтобы он вернулся и управлял теми компаниями, с чем он справляется лучше всех. Поэтому я полагаю, что совет директоров в ответ на вчерашнее заявление будет поощрять его сосредоточиться на своей деловой деятельности, а не на политической», — сказал Бессент в эфире телеканала Fox News.