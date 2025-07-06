Росавиация назвала ситуацию с отменой и задержкой рейсов управляемой

Согласно сообщению Росавиации, Шереметьево и его крупнейший перевозчик «Аэрофлот» увеличили число работающих сотрудников. С 18:00 до 21:00 мск из воздушной гавани должно улететь 65 рейсов, 15 тыс. пассажиров проходят предполетные процедуры. Скопление пассажиров в терминале B ведомство объяснило разлетом рейсов на Дальний Восток, куда традиционно летают вместительные широкофюзеляжные самолеты.