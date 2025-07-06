Новая версия приложения появится в магазинах американских приложений с 5 сентября, заявляет СМИ.
Специалисты социальной сети TikTok ведут разработку новой версии своего приложения. Связана разработка с потенциальной блокировкой TikTok в США. Они хотят заменить его на некий аналог на американском рынке. Об этом сообщает The Information.
«TikTok Разрабатывает новую версию приложения в преддверии ожидаемых продаж в США», — написано в материале. Судя по информации, рабочее название приложение — M2. Его планируют разместить на американских платформах 5 сентября.
Ранее Конгресс США обязал китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент TikTok или прекратить его работу в стране до 19 января 2025 года, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. В апреле 2025 года, администрация Трампа договорилась с TikTok о создании новой компании, контролируемой американскими инвесторами, чтобы продолжить работу платформы в США. Однако ByteDance приостановила сделку из-за введения Трампом высоких тарифов на импорт, требуя урегулирования торговых вопросов.