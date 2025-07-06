TikTok разрабатывает новую версию приложения

Ранее Конгресс США обязал китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент TikTok или прекратить его работу в стране до 19 января 2025 года, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. В апреле 2025 года, администрация Трампа договорилась с TikTok о создании новой компании, контролируемой американскими инвесторами, чтобы продолжить работу платформы в США. Однако ByteDance приостановила сделку из-за введения Трампом высоких тарифов на импорт, требуя урегулирования торговых вопросов.