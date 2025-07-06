На 16 пожаров и 7 ДТП выезжали самарские сотрудники МЧС в течение суток

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене. В первую субботу июля спасателям Самарской области пришлось потрудиться: за одни только сутки они выехали на 16 пожаров и семь ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.