На 16 пожаров и 7 ДТП выезжали самарские сотрудники МЧС в течение суток

В первую субботу июля спасателям Самарской области пришлось потрудиться: за одни только сутки они выехали на 16 пожаров и семь ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным на 6:00 утра воскресенья девять возгораний случились в жилых домах. К счастью, обошлось без пострадавших, а происшествий на водных объектах и вовсе не зафиксировано.
Один из инцидентов произошёл 5 июля в Ленинском районе Самары, на улице Красноармейской, 1Б. Примерно в 14:41 поступило сообщение о пожаре — и на место сразу же выехали подразделения МЧС.
Выяснилось, что пламя охватило утеплитель на кровле здания. Однако к моменту прибытия спасателей огонь уже частично потушили самостоятельно. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
Пострадавших нет, сейчас устанавливают точную причину пожара.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене. В первую субботу июля спасателям Самарской области пришлось потрудиться: за одни только сутки они выехали на 16 пожаров и семь ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным на 6:00 утра воскресенья девять возгораний случились в жилых домах. К счастью, обошлось без пострадавших, а происшествий на водных объектах и вовсе не зафиксировано.
Один из инцидентов произошёл 5 июля в Ленинском районе Самары, на улице Красноармейской, 1Б. Примерно в 14:41 поступило сообщение о пожаре — и на место сразу же выехали подразделения МЧС.
Выяснилось, что пламя охватило утеплитель на кровле здания. Однако к моменту прибытия спасателей огонь уже частично потушили самостоятельно. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
Пострадавших нет, сейчас устанавливают точную причину пожара.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.