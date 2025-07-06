Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ЗАЭС состоялась смена наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вновь состоялась плановая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом рассказали представители станции.

Ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС прошла уже 29-й раз.

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вновь состоялась плановая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом рассказали представители станции.

«Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС. В составе 29-й команды наблюдателей агентства — 3 инспектора», — рассказали представители ЗАЭС.

Данная ротация с 1 сентября 2022 года стала уже двадцать девятой по счету. В новый состав вошли три специалиста, которым поручено осуществлять мониторинг и давать оценку текущему уровню эксплуатационной и физической безопасности объекта. Предыдущая смена наблюдательной миссии произошла 25 мая.

Ротация экспертов МАГАТЭ проходит на фоне недавних инцидентов с электроснабжением станции. Утром, 4 июля, ЗАЭС полностью потеряла внешнее питание из-за отключения линии «Днепровская» мощностью 750 кВ, после чего для обеспечения работы были задействованы резервные дизель-генераторы. Персонал станции контролирует ситуацию, оборудование и радиационный фон остаются в норме.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше