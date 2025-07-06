На ЗАЭС состоялась смена наблюдателей МАГАТЭ

Данная ротация с 1 сентября 2022 года стала уже двадцать девятой по счету. В новый состав вошли три специалиста, которым поручено осуществлять мониторинг и давать оценку текущему уровню эксплуатационной и физической безопасности объекта. Предыдущая смена наблюдательной миссии произошла 25 мая.