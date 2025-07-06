На ЗАЭС состоялась смена наблюдателей МАГАТЭ

Ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС прошла уже 29-й раз.
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вновь состоялась плановая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом рассказали представители станции.
«Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС. В составе 29-й команды наблюдателей агентства — 3 инспектора», — рассказали представители ЗАЭС.
Данная ротация с 1 сентября 2022 года стала уже двадцать девятой по счету. В новый состав вошли три специалиста, которым поручено осуществлять мониторинг и давать оценку текущему уровню эксплуатационной и физической безопасности объекта. Предыдущая смена наблюдательной миссии произошла 25 мая.
Ротация экспертов МАГАТЭ проходит на фоне недавних инцидентов с электроснабжением станции. Утром, 4 июля, ЗАЭС полностью потеряла внешнее питание из-за отключения линии «Днепровская» мощностью 750 кВ, после чего для обеспечения работы были задействованы резервные дизель-генераторы. Персонал станции контролирует ситуацию, оборудование и радиационный фон остаются в норме.