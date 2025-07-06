Участники саммита БРИКС выразили жесткое мнение по поводу ударов по Ирану

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Соединенные Штаты и Израиль должны быть привлечены к ответственности за совершенное против Ирана нападение. Помимо этого, он выразил благодарность государствам-членам БРИКС, поддержавшим иранскую точку зрения по данному вопросу.