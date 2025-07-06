Появились кадры ультрамарафона в Хибинах, в котором погибли люди

Участники бежали по горной местности.
Опубликованы кадры ультрамарафона «Хибины» в Мурманской области, где погибли два человека. Видео сняли участники забега.
«На кадрах видно, как в условиях горной местности люди бегут по тропинкам. Погодные условия ухудшаются, усиливается ветер», — следует из видео, опубликованного в telegram-канале Shot.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели двух участников трейла «Хибины». По его словам, соревнования были организованы частной компанией, передает RT.