Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В БРИКС обратились к Израилю со срочным призывом

Лидеры стран БРИКС потребовали от Израиля незамедлительно вывести свои вооруженные силы с территории Сирии. Об этом говорится в декларации саммита.

В БРИКС призвали Израиль срочно вывести войска с сирийской территории.

Лидеры стран БРИКС потребовали от Израиля незамедлительно вывести свои вооруженные силы с территории Сирии. Об этом говорится в декларации саммита.

«Лидеры БРИКС в декларации саммита призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории», — следует из декларации стран-участниц БРИКС. Кроме того, они выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности данного государства.

Ранее участники саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро, выразили осуждение в связи с нанесением военных ударов по территории Ирана, расценив эти действия как нарушение норм международного права. Также они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта на Ближнем Востоке.