В БРИКС обратились к Израилю со срочным призывом

Ранее участники саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро, выразили осуждение в связи с нанесением военных ударов по территории Ирана, расценив эти действия как нарушение норм международного права. Также они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта на Ближнем Востоке.