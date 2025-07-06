В БРИКС обратились к Израилю со срочным призывом

В БРИКС призвали Израиль срочно вывести войска с сирийской территории.
Лидеры стран БРИКС потребовали от Израиля незамедлительно вывести свои вооруженные силы с территории Сирии. Об этом говорится в декларации саммита.
«Лидеры БРИКС в декларации саммита призвали Израиль без промедления вывести войска с сирийской территории», — следует из декларации стран-участниц БРИКС. Кроме того, они выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности данного государства.
Ранее участники саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро, выразили осуждение в связи с нанесением военных ударов по территории Ирана, расценив эти действия как нарушение норм международного права. Также они выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта на Ближнем Востоке.