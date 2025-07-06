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В Саратовской области авто въехало в компанию подростков, один из них погиб

14-летняя девушка скончалась на месте от полученных травм.

В городе Энгельс Саратовской области 6 июля автомобиль въехал в компанию подростков. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

В результате произошедшего одна из пострадавших скончалась на месте. Второй подросток доставлен с травмами в больницу.

По данным ведомства, водитель ВАЗ 2110, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на трех пешеходов на пересечении улиц Краснознаменная и Мира.

Как уточняет Mash, в результате инцидента погибла 14-летняя девушка. По данным издания, виновнику аварии 30 лет, он проехал перекресток на красный свет на большой скорости.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в ФРГ. В толпе среди прочих находились жена и пятилетняя дочь водителя.