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Лидеры БРИКС предложили меры против гонки вооружений в космосе

Лидеры стран БРИКС против гонки вооружений в космосе. В связи с этим они хотят принять соответствующий документ. Речь об этом зашла на саммите стран БРИКС в Бразилии.

Лидеры стран БРИКС предлагают принять документ против гонки вооружений в космосе, сообщает РИА Новости.

Лидеры стран БРИКС против гонки вооружений в космосе. В связи с этим они хотят принять соответствующий документ. Речь об этом зашла на саммите стран БРИКС в Бразилии.

«Лидеры стран БРИКС выступают против гонки вооружений в космосе, предлагают принять соответствующий документ», — написано в материале РИА Новости.

Ранее страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро уже заявляли о намерении выступить против односторонних торговых мер, противоречащих международному праву. Саммит БРИКС проходит 6−7 июля в Рио-де-Жанейро. В 2024 году к основным странам присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года — Индонезия. Среди партнеров БРИКС — Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.