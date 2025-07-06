Лидеры БРИКС предложили меры против гонки вооружений в космосе

Ранее страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро уже заявляли о намерении выступить против односторонних торговых мер, противоречащих международному праву. Саммит БРИКС проходит 6−7 июля в Рио-де-Жанейро. В 2024 году к основным странам присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года — Индонезия. Среди партнеров БРИКС — Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.