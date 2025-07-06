Союзники России жестко осудили Украину за бесчеловечные атаки

«Мы самым решительным образом осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей», — говорится в тексте декларации об «Укреплении сотрудничества Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления». Она была принята по итогам саммита.