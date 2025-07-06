В Энгельсе пьяный водитель сбил толпу подростков на тротуаре, погибла 14-летняя девочка

Пьяный водитель сбил пешеходов в Энгельсе. Видео © Telegram/ Следком 64.
Одна из пострадавших — несовершеннолетняя девушка — скончалась на месте от полученных травм. Два других пешехода также пострадали в результате безответственных действий нетрезвого водителя. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, квалифицирующей данное преступление как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека в состоянии опьянения. Фигурант задержан, проводится осмотр места происшествия.
Ранее подросток скончался в аварии в Ростовской области, ещё трое пострадали. 18-летний водитель Hyundai Accent при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречным автомобилем Mazda CX-5 под управлением 23-летнего водителя.