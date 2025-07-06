Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Энгельсе пьяный водитель сбил толпу подростков на тротуаре, погибла 14-летняя девочка

В Энгельсе Саратовской области пьяный водитель стал виновником трагической аварии, в результате которой погибла девочка-подросток. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2112 в состоянии алкогольного опьянения, сбил троих пешеходов на тротуаре, расположенном на перекрёстке улиц Краснознаменная и Мира.

Источник: Life.ru

Пьяный водитель сбил пешеходов в Энгельсе. Видео © Telegram/ Следком 64.

Одна из пострадавших — несовершеннолетняя девушка — скончалась на месте от полученных травм. Два других пешехода также пострадали в результате безответственных действий нетрезвого водителя. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, квалифицирующей данное преступление как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека в состоянии опьянения. Фигурант задержан, проводится осмотр места происшествия.

Ранее подросток скончался в аварии в Ростовской области, ещё трое пострадали. 18-летний водитель Hyundai Accent при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречным автомобилем Mazda CX-5 под управлением 23-летнего водителя.