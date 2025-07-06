В Энгельсе пьяный водитель сбил толпу подростков на тротуаре, погибла 14-летняя девочка

В Энгельсе Саратовской области пьяный водитель стал виновником трагической аварии, в результате которой погибла девочка-подросток. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2112 в состоянии алкогольного опьянения, сбил троих пешеходов на тротуаре, расположенном на перекрёстке улиц Краснознаменная и Мира.