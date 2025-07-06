Достали со дна Енисея: Экс-директор парка «Роев Ручей» погиб во время сплава по реке

«Обнаружили сегодня утром в воде на территории частного причала в Дивногорске. Он катался на личном катере с друзьями, затем возвращался один», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, на теле не было видимых телесных повреждений. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Бывший директор красноярского парка «Роев ручей» Андрей Горбань скончался в возрасте 59 лет. Он руководил парком с 2013 по 2023 год и увлекался рыбалкой. После ухода с должности он редко публиковал что-либо в социальных сетях, а в феврале под его последним постом появились соболезнования.
Ранее стало известно о смерти 44-летнего спортсмена из Наро-Фоминска Владимира Порфирова. Он скончался во время соревнований «Лига триатлона & Ironstar», проходивших на Гребном канале в Москве. По данным организаторов, Порфиров потерял сознание в воде.