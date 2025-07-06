Достали со дна Енисея: Экс-директор парка «Роев Ручей» погиб во время сплава по реке

Бывший директор красноярского парка «Роев ручей» Андрей Горбань скончался в возрасте 59 лет. Он руководил парком с 2013 по 2023 год и увлекался рыбалкой. После ухода с должности он редко публиковал что-либо в социальных сетях, а в феврале под его последним постом появились соболезнования.