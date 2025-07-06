Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За пять часов системы ПВО сбили 48 БПЛА над российскими регионами

За пять часов системы ПВО сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

«В период с 14:20 мск до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число дронов было уничтожено над Калужской (13) и Брянской (10) областями. В Московском регионе сбили девять БПЛА, включая шесть, направлявшихся к Москве. Также были сбиты дроны над Белгородской (6), Смоленской (6), Ленинградской (2), Курской (1) и Новгородской (1) областями.

Ранее сообщалось, что из-за налёта дронов в петербургском аэропорту Пулково отменены 90 рейсов. Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. А в московском Шереметьево отменены 171 рейс (прилёт и вылет) и задержаны 56.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше