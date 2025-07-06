При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер

«В селе Черемошное Белгородского района работающий в поле комбайн подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую РБ, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Ясные Зори беспилотник атаковал территорию предприятия. Второй дрон атаковал социальный объект, осколками посечено административное здание. Кроме того, дроны атаковали поселок Дубовое, село Борисовка Волоконовского района, село Борки Валуйского округа.
«В Шебекинском округе в селе Графовка FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль… Второй дрон сдетонировал о стоящий у дома автомобиль — машина посечена осколками. Вследствие атаки беспилотника в хуторе Гордюшкин огнём уничтожен легковой автомобиль. В городе Грайвороне от детонации FPV-дрона повреждена кровля частного дома. В селе Головчино дрон ударил по стоянке коммерческого объекта», — уточнил глава региона.