При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал комбайнер

«В Шебекинском округе в селе Графовка FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль… Второй дрон сдетонировал о стоящий у дома автомобиль — машина посечена осколками. Вследствие атаки беспилотника в хуторе Гордюшкин огнём уничтожен легковой автомобиль. В городе Грайвороне от детонации FPV-дрона повреждена кровля частного дома. В селе Головчино дрон ударил по стоянке коммерческого объекта», — уточнил глава региона.