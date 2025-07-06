Полсотни дронов массово атаковали регионы России

Детально распределение сбитых дронов выглядит следующим образом: 13 аппаратов были уничтожены над Калужской областью, 10 — над Брянской областью, 9 — над Московским регионом, в том числе шесть из них летели на Москву. Кроме того, шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью, столько же — над Смоленской областью. Еще два аппарата перехвачены в Ленинградской области, по одному — в Курской и Новгородской областях.