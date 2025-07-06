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Россиянам предложили туры в неожиданную страну-партнера РФ

Жителям России предлагают туристические поездки на восемь дней в Афганистан. Об этом пишет Shot.

Афганистан примет туристов из РФ.

Жителям России предлагают туристические поездки на восемь дней в Афганистан. Об этом пишет Shot.

«Восьмидневная поездка в Афганистан обойдется россиянам в среднем в 220−250 тысяч рублей. Перелет до Кабула, страховку и визу туристам придется оплатить на месте самостоятельно», — сообщается в канале.

Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ признала Исламский Эмират Афганистан. Новый флаг страны появился в ее посольстве в Москве, передает RT.