Россиянам предложили туры в неожиданную страну-партнера РФ

Афганистан примет туристов из РФ.
Жителям России предлагают туристические поездки на восемь дней в Афганистан. Об этом пишет Shot.
«Восьмидневная поездка в Афганистан обойдется россиянам в среднем в 220−250 тысяч рублей. Перелет до Кабула, страховку и визу туристам придется оплатить на месте самостоятельно», — сообщается в канале.
Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ признала Исламский Эмират Афганистан. Новый флаг страны появился в ее посольстве в Москве, передает RT.