Самарец пытался сходить на свидание и лишился всех сбережений из-за мошенников

В Самаре 23-летний местный житель стал жертвой мошенников. Парень хотел пойти на свидание в кино, но лишился более 126 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— Молодой человек познакомился в социальной сети с девушкой, она предложила сходить на свидание в кино. Незнакомка убедила его, что уже купила билет себе, и скинула ему ссылку, чтобы он приобрел на себя, — рассказали в пресс-службе.
Выбрав место рядом с девушкой, парень ввел данные карты для оплаты и пароль из СМС. Коды оказались неподходящими, а с карты списалась небольшая сумма. В ответ на проблему девушка предложила обратиться в службу поддержки для возврата денег.
По указанию лже-сотрудника самарец снова ввел данные своей карты, однако на этот раз с нее сняли все средства. После совершения операций аферисты перестали выходить на связь. Сейчас заведено уголовное дело.
Напомним, в Самаре мошенники обманули пенсионеров и инвалидов на 10 млн рублей в 2025 году. Одна пенсионерка лишилась более 2 млн рублей из-за обмана аферистов, а другая отдала 421 млн рублей. В Тольятти 17-летний парень забрал у пенсионеров 2 млн рублей для мошенников.
Сотрудники полиции просят при поступлении подозрительных звонков прервать разговор, а при сообщениях — удалить их. Нельзя переводить деньги незнакомцам, озвучивать свои персональные данные, называть реквизиты банковских карт и приходящие на телефон коды.