Алаудинов не стал скрывать кадры с разгромом ВСУ под Сумами. Видео

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что на Сумском направлении основную часть украинских подразделений составляют мобилизованные принудительно военные, за которыми размещают заградительные отряды для предотвращения отступления. Российские войска продолжают наступление в регионе, сокращая расстояние до центра города Сумы и демонстрируя продвижение на ряде участков.