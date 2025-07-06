Минобороны: ПВО сбила 48 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства ПВО России сбили 48 украинских беспилотников, в частности, шесть из которых летели на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«6 июля дежурными средствами ПВО ликвидированы и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что 13 БПЛА были сбиты над территорией Калужской области, 10 — над Брянской областью, девять — над Московским регионом.
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