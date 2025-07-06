Минобороны: ПВО за пять часов уничтожила 48 украинских БПЛА над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 48 украинских беспилотников в период с 14:20 до 19:30 по Москве. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В период с 14.20 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА — прим. «ВМ»), — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Уточняется, что из них 13 БПЛА — над территорией Калужской области, 10 БПЛА — над территорией Брянской области, девять БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе шесть БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Смоленской области два БПЛА — над территорией Ленинградской области, один — над территорией Курской области и еще один — над территорией Новгородской области.
В ночь на 6 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотников.
За ночь 5 июля российские средства ПВО уничтожили 94 беспилотника, запущенных с территории Украины. Самое большое количество дронов сбили над Воронежской областью. Также российские войска ликвидировали вражеские летательные аппараты над Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской и Курской областями.