Минобороны: ПВО за пять часов уничтожила 48 украинских БПЛА над регионами России

Уточняется, что из них 13 БПЛА — над территорией Калужской области, 10 БПЛА — над территорией Брянской области, девять БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе шесть БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Смоленской области два БПЛА — над территорией Ленинградской области, один — над территорией Курской области и еще один — над территорией Новгородской области.