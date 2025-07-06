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Минобороны показало эпичные кадры о последнем разгромном для ВСУ шаге России

Подразделения артиллерии и БПЛА группировки войск «Восток» вели непрерывный огонь по позициям украинской морской пехоты и техники, что вынудило противника оставить село Поддубное (ДНР), которое ВС РФ освободили сегодня днем. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

ВС РФ развернули российский триколор в освобожденном селе Поддубное.

Подразделения артиллерии и БПЛА группировки войск «Восток» вели непрерывный огонь по позициям украинской морской пехоты и техники, что вынудило противника оставить село Поддубное (ДНР), которое ВС РФ освободили сегодня днем. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Расчеты артиллерии и беспилотной авиации группировки [войск “Восток”] непрерывно наносили удары по огневым позициям бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, выдавливая их из населенного пункта», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

После завершения проверки зданий и подвалов военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады установили флаги России, тем самым символизируя освобождение населенного пункта от украинских военнослужащих. Сейчас ВС РФ приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов.

Ранее стало известно, что после освобождения российскими войсками села Поддубное на западе ДНР украинские подразделения, находящиеся в селе Мирное, оказались в «огневом мешке». Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Кроме Поддубного, освободили также село Соболевка в Харьковской области.

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