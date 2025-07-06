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Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

В Майкопском районе Республики Адыгея частный вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку вне аэродрома.

В Майкопском районе Республики Адыгея частный вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку вне аэродрома. Инцидент произошел 6 июля в районе поселка Учебное лесничество во время выполнения частного полета.

По предварительной информации, воздушное судно приземлилось на открытый участок местности. Данных о пострадавших не поступало.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. «Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — сообщили в ведомстве. Белореченская транспортная прокуратура проводит собственное расследование, в ходе которого будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Специалисты изучат все обстоятельства инцидента, включая техническое состояние вертолета и действия экипажа. Окончательные выводы будут сделаны по завершении проверки.

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