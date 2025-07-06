Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. «Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — сообщили в ведомстве. Белореченская транспортная прокуратура проводит собственное расследование, в ходе которого будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности полетов.