Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

В Майкопском районе Республики Адыгея частный вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку вне аэродрома. Инцидент произошел 6 июля в районе поселка Учебное лесничество во время выполнения частного полета.
По предварительной информации, воздушное судно приземлилось на открытый участок местности. Данных о пострадавших не поступало.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. «Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — сообщили в ведомстве. Белореченская транспортная прокуратура проводит собственное расследование, в ходе которого будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Специалисты изучат все обстоятельства инцидента, включая техническое состояние вертолета и действия экипажа. Окончательные выводы будут сделаны по завершении проверки.
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