Алаудинов не стал скрывать кадры разгрома ВСУ под Сумами: главное об СВО за 6 июля

ВС РФ освободили село Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области.
Генерал-лейтенант, глава спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов не стал скрывать кадры разгрома ВСУ под Сумами. Также произошли атаки БПЛА на Москву и регионы. К тому же, жители Украины массово сдают местоположения ТЦК вооруженным силам РФ.
Село Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области освобождены ВС РФ. А также награжден посмертно генерал-майор Гудков. Президент России Владимир Путин лично вручил награду вдове Жанне Гудковой. Главное о спецоперации на Украине за 6 июля — в материале URA.RU.
Потери ВСУ.
Потери ВСУ за сутки составили более 1170 военных за сутки. Об этом сообщило Минобороны.
По информации ведомства, на различных направлениях Вооруженные силы Украины понесли следующие потери: в зоне ответственности группировки войск «Север» — свыше 175 военнослужащих, на направлении группировки «Запад» — более 230 человек, в районе действия сил «Юг» — до 115, «Центр» — свыше 390, на направлении «Восток» — до 190, а в зоне ответственности группировки «Днепр» — более 70 военнослужащих.
Алаудинов не стал скрывать кадры разгрома ВСУ под Сумами.
Российские подразделения подавили опорный пункт противника на Сумском направлении. Информацию об этом опубликовал командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Специальная артиллерийская группа “Пресса” спецназа “Ахмат” Министерства обороны РФ провела операцию по подавлению опорного пункта противника на Сумском направлении», — написал Алаудинов в своем telegram-канале.
Жители украины сдают ВС РФ координаты ТЦК.
Жители Украины массово отправляют российской армии координаты территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом рассказал военный блогер Алексей Воевода, который опубликовал фрагмент переписки отряда БПЛА «Сталинские соколы» с подписчиками на Украине.
«Кривой Рог в восторге, Полтава благодарит. Ваш ТЦК может стать следующим, с вас только адрес. — На тебе кременчугского», — следует из публикации фрагмента переписки администратора отряда с подписчиками.
Москву атаковали украинские беспилотники.
Москву атаковали беспилотники ВСУ. Силы ПВО сбили шесть дронов Украины. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале.
Атака БПЛА Украины в ночь на сегодня.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБольше сотни дронов в небе над Россией, в Шереметьево массовая задержка рейсов: карта атак БПЛА 6 июля.
В ночь на 6 июля украинская армия атаковала регионы России 120 беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале.
Больше всего уничтожили БПЛА над Брянской областью. Там было сбито 30 беспилотников.
Российские военные освободили населенный пункт Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области.
Российские войска освободили населенный пункт Поддубное в Донецкой народной республике и населенный пункт Соболевка в Харьковской области, а также улучшили свои позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики», — пишет министерство. Об этом они сообщили в своем telegram-канале.
ВС РФ получили контроль над селом Шевченко.
Вооруженные силы РФ получили контроль над селом Шевченко. Об этом сообщает Пятый канал.
«Без лишнего шума и криков наши штурмовики установили контроль за селом Шевченко Донецкой Народной Республики», — написано в материале. Отмечено, что село примечательно не только названием в честь поэта, но и крупнейшим месторождением лития в ее окрестностях.
Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова.
Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, Герой России Михаил Гудков, был посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» за проявленное мужество в ходе специальной военной операции. Медаль была передана президентом РФ Владимиром Путиным вдове генерала — Жанне Гудковой.