Алаудинов не стал скрывать кадры разгрома ВСУ под Сумами: главное об СВО за 6 июля

По информации ведомства, на различных направлениях Вооруженные силы Украины понесли следующие потери: в зоне ответственности группировки войск «Север» — свыше 175 военнослужащих, на направлении группировки «Запад» — более 230 человек, в районе действия сил «Юг» — до 115, «Центр» — свыше 390, на направлении «Восток» — до 190, а в зоне ответственности группировки «Днепр» — более 70 военнослужащих.