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Аэропорту Пулково разрешили прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 мск

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге открыт на прием самолетов с 21:30 до 22:30 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Источник: pulkovoairport

Соответствующее заявление опубликовано в 21:43 мск. Сообщений о разрешении на выпуск бортов пока не поступало.

По состоянию на 18:00 мск в аэропорту Санкт-Петербурга были отменены 90 рейсов и задержаны еще 37. Сбои с расписанием связаны с закрытием воздушного пространства в нескольких регионах страны в связи с угрозой атак БпЛА.

Ранее в Telegram-канале Октябрьской железной дороги сообщили, что 6 и 7 июля увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах «Сапсан». Однако Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что билетов на «Сапсаны» из Санкт-Петербурга в Москву по-прежнему не хватает. По данным АТОР, билеты «по относительно приемлемой цене» (около 8,5 тыс. руб.) можно найти только с 9 июля.

В Росавиации также сообщили о снятии ограничений с аэропортов в Калуге и Пскове.

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