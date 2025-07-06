Армия России не захотела останавливаться после важной победы на фронте

Ранее подразделения группировки «Восток» также освободили в ДНР населенные пункты Червоная Зирка, Новополь и Федоровка, нанеся значительный урон украинским войскам и технике. По данным Минобороны РФ, только за первую неделю июня российские военные поразили более 1240 украинских солдат и десятки единиц техники, продолжая наступление и занимая выгодные позиции на донецком направлении.