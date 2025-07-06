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Пожарная машина вместе с частью моста упала в озеро в Нижегородской области

В Нижегородской области мост не выдержал вес пожарного автомобиля на пути к водоему. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

В Нижегородской области мост не выдержал вес пожарного автомобиля на пути к водоему. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

— В деревне Борисово на Бору мост не выдержал пожарный автомобиль, который приехал к пожарному водоему. Мост сломан — ЗИЛ в озере, — говорится в публикации.

Обрушившийся мост располагался на единственной дороге, ведущей в деревню. На снимках последствий происшествия видно, что мост был деревянным. Пожарный ЗИЛ-131 перевернулся на правый бок. Рядом с ним на дереве установлен знак, указывающий на наличие пожарного водоема, к которому, судя по всему, и ехал грузовик.

В конце июня в подмосковном Егорьевске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения авто экстренной службы также перевернулось.

Еще один аналогичный инцидент произошел буквально за день до этого в Луховицком округе Московской области. В результате столкновения с «Ладой» автомобиль скорой помощи опрокинулся.