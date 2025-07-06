Пожарная машина вместе с частью моста упала в озеро в Нижегородской области

Обрушившийся мост располагался на единственной дороге, ведущей в деревню. На снимках последствий происшествия видно, что мост был деревянным. Пожарный ЗИЛ-131 перевернулся на правый бок. Рядом с ним на дереве установлен знак, указывающий на наличие пожарного водоема, к которому, судя по всему, и ехал грузовик.