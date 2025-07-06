Что произошло на смертельном трейле в Хибинах: как проходил забег и кто виноват в трагедии

Спортсменка Olya отметила, что все участники высылали много предупреждений. «Это север!!! Всех же предупреждали много раз что будет ОЧЕНЬ холодно и сыро. Что в горах ещё много снега!» — написала она. Она подчеркнула, что организаторы присылали фото горы Петрелиуса — по словам некоторых участников, того места, где был «самый ад», и обстановку на ней. Был даже создан telegram-бот с погодой. «Что ещё нужно было сделать организаторам чтоб их услышали? Север это не место где надо проверять свои силы, сюда нужно ехать хорошо подготовленными. Не зря говорят… Хибины суровы», — сообщила Olya.