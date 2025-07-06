Что произошло на смертельном трейле в Хибинах: как проходил забег и кто виноват в трагедии

На трейле в горах Мурманской области погибли несколько человек (архивное фото).
В Мурманской области на горном массиве Хибины прошел трейловый забег, в ходе которого погибли двое спортсменов. Одним из скончавшихся оказался, вероятно, 47-летний преподаватель музыкальной школы Евгений Махов, который в свободное время любил бегать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающему требованиям безопасности.
В чате марафона спортсмены делились своими историями о прохождении маршрутов и эмоциями по поводу происходящего. Часть из них рассказала о недочетах в организации, но большинство отметили ее высокий уровень. Но большинство указало на то, что вся ответственность лежит на самих бегунах, на тех, кто, видя множество сообщений о погодных условиях, все же решил выйти на дистанцию.
При этом на длинные дистанции в холод и в горы не готовы выходить даже те, кто имеет за плечами большой опыт в трейлах. Одни спортсмены отметили, что крайне важна была подготовка к забегу, другие подчеркнули важность взаимопомощи, которая была на марафоне. О том, что произошло на забеге в Хибинах, что известно о погибших и как спортсмены выжили в смертельной гонке — в материале URA.RU.
Что произошло в Хибинах.
В Хибинах прошел трейловый забег с максимальной дистанцией в 108 километров (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU.
Двое участников трейлового забега «Хибины» погибли, ими оказались жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения, предположительно, Ирина Горохова, и житель Москвы 1978 года рождения. Причина смерти устанавливается. Губернатор Мурманской области, где проходило соревнование, Андрей Чибис, взял ситуацию на личный контроль. Следком возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Соревнования проводились частной компанией ООО «Спортфлекс». Они работают с 2018 года, пишут в 51.ru со ссылкой на данные «Контур. Фокус». Главным тренером выступила член сборной России по скайраннингу, мастер спорта, победительница Кубка России и ряда крупных трейлов Юлия Тимофеева. Дистанции забега — от 17 до 108 километров, их бегуны должны были пробежать за сутки. Организаторы проводили ежедневные практические занятия по техникам подъема, спуска, силовые тренировки и упражнения на координацию. Программа подходила как для новичков, так и для профессионалов (их разделяли на группы по выбранным дистанциям) и, по информации 51.ru, стоила 30 тысяч рублей.
После трагедии все дистанции были отменены, спортсмены эвакуированы с маршрутов. Еще до начала забега рассматривалась возможность отмены из-за неблагоприятной погоды, однако забег было решено провести с укороченной дистанцией — вместо изначальной 3,5 км до 1,4 км, пишет telegram-канал Mash. Во время трейла у подножия гор шел дождь, наверху был мокрый снег, ветер порывался до 20 метров в секунду.
Про предполагаемого погибшего.
Одним из погибших, вероятно, оказался 47-летний преподаватель Евгений МаховФото: Илья Московец © URA.RU.
По информации СМИ, среди погибших во время экстремального забега оказался 47-летний Евгений Махов, заведующий отделом духовых и ударных инструментов детской музыкальной школы имени Мясковского в Москве. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на коллегу Махова.
По словам друга погибшего, Алексея, Махов был опытным спортсменом и музыкантом, который в этот раз выбрал дистанцию в 68 километров. Алексей пояснил, что трасса, по которой двигался Махов, была сокращена организаторами и, вероятно, не покрывалась маршрутом спасательных вертолетов. «Ее [трассу] еще сокращали. По идее максимально было 108 километров, он прошел 19 километров точно, потому что эта отметка была пройдена. И об этом мама даже знала. А что случилось дальше, не знаю. У него мама осталась, сердечница. У него больше никого нет», — рассказал Алексей MSK1.RU. По его словам, сейчас Махова, вероятно, транспортируют в Москву на вертолете.
Коллега отметил, что Махов в свободное время любил бегать. Издание отметило со ссылкой на профильные сайты, что за этот год он участвовал в десяти различных забегах и в марте установил личный рекорд на марафоне «А побегать?», преодолев дистанцию 10,5 километра за 44 минуты. Он также сообщил, что в этом году у Махова было семь выпускников, которых он обучал игре на флейте.
Отзывы бегунов.
Спортсменка Olya отметила, что все участники высылали много предупреждений. «Это север!!! Всех же предупреждали много раз что будет ОЧЕНЬ холодно и сыро. Что в горах ещё много снега!» — написала она. Она подчеркнула, что организаторы присылали фото горы Петрелиуса — по словам некоторых участников, того места, где был «самый ад», и обстановку на ней. Был даже создан telegram-бот с погодой. «Что ещё нужно было сделать организаторам чтоб их услышали? Север это не место где надо проверять свои силы, сюда нужно ехать хорошо подготовленными. Не зря говорят… Хибины суровы», — сообщила Olya.
«Информирования было достаточно», — написал пользователь After me — экипировка трейл и бега. По его словам, после фотографий со льдом на вершинах уже все было понятно.
«Говорили неоднократно в чате, скидывали прогнозы. Ну и горный трейл предполагает минимальное умение смотреть прогноз погоды и выбирать одежду под погоду, особенно если это не дистанция для новичков», — заявил пользователь Антон Пермяков, также участвовавший в трейле.
Некоторые отмечали работу спасателей. «Спасатель Илья. Если ты тут, ну вдруг. Благодарю тебе за перчатки. За помощь, что согрел, обняла. Оставила их на финише. Если бы не ты, я бы точно потеряла пальцы», — написала Женечек. Другие отмечали, что встречали спасателей и те указывали им, как сойти с дистанции. Другие спасатели чинили лестницы, организованные для подъема на гору.
Многие подчеркивали, что просто так на длинные дистанции выйти было нельзя — организаторы запрашивали у спортсменов подтверждение квалификации, которая бы свидетельствовала о том, что ранее они проходили такие дистанции. «Бегал от Альп до крайнего Севера Подтверждение горного опыта на подобных дистанциях это 100 процентов [запрашивают]», — отметил бегун Александр Федоров. «Подтверждение опыта для дистанций 108 [км] и 68 [км] запрашивали», — добавил трейлраннер Александр Шепилов. На все сложные трассы пускали только тех участников, у кого был выданный организатором промокод, сообщил бегун с никнеймом M S.