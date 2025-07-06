В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с розовым лишаем в Таиланде

Там напомнили, что розовый лишай Жибера — это кожное заболевание, предположительно, вирусной природы, которое чаще проявляется у детей и молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет. Как правило, оно возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций.