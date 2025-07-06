Глава МИД Ирана заявил о гибели более 6000 человек в ходе конфликта

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе над Израилем по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир заявил, что число жертв в результате израильских ударов по территории Ирана составило 935, официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур — что 4870 человек пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших.
«Агрессия израильского режима против Ирана была явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и актом агрессии. В ходе этих незаконных атак погибли или были ранены более 6000 невинных людей, а нашей инфраструктуре, жилым районам и ядерным объектам был нанесен значительный ущерб», — приводит слова иранского министра его официальный Telegram-канал.
Аракчи подчеркнул, что действия Израиля нанесли «смертельный удар» дипломатии, главенству закона и соблюдению режима нераспространения ядерного оружия. По его словам, Израиль и поддерживающие его США должны быть привлечены к ответу за нарушение международного права.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».