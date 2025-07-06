Частично открыли один из аэропортов РФ

Ранее стало известно, что к вечеру воскресенья, 6 июля, в Пулково было отменено 90 рейсов. Еще 37 были задержаны. В аэропорту просят пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на вечернее и ночное время, следить за расписанием через онлайн-табло воздушной гавани. А в случае переноса вылета не приезжать в аэропорт заблаговременно.