Частично открыли один из аэропортов РФ

Пулково открыли на час, чтобы принять самолеты.
Питерский аэропорт Пулково вновь открыли. Правда на один час. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 МСК», — написал Кореняко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
В пресс-службе Пулково рассказали, что во время непродолжительного открытия воздушного пространства были успешно выполнены отправки пяти рейсов. Самолеты с пассажирами улетели в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград и Новосибирск.
Ранее стало известно, что к вечеру воскресенья, 6 июля, в Пулково было отменено 90 рейсов. Еще 37 были задержаны. В аэропорту просят пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на вечернее и ночное время, следить за расписанием через онлайн-табло воздушной гавани. А в случае переноса вылета не приезжать в аэропорт заблаговременно.