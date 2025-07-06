В Тверской области расчёты ПВО сбили украинский беспилотник

«Игорь Руденя сообщил: в Бологовском округе Тверской области силами ПВО Министерства обороны РФ сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Продолжается дальнейший мониторинг обстановки», — уточнила пресс-служба.
Ранее ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке на территории Херсонской области. Муниципальная поликлиника оказалась фактически стёрта с лица земли после удара, нанесённого украинскими войсками. Жертв удалось избежать, однако один охранник получил контузию и в настоящее время находится под наблюдением врачей.