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В Тверской области расчёты ПВО сбили украинский беспилотник

В Бологовском округе Тверской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Источник: Life.ru

«Игорь Руденя сообщил: в Бологовском округе Тверской области силами ПВО Министерства обороны РФ сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Продолжается дальнейший мониторинг обстановки», — уточнила пресс-служба.

Ранее ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке на территории Херсонской области. Муниципальная поликлиника оказалась фактически стёрта с лица земли после удара, нанесённого украинскими войсками. Жертв удалось избежать, однако один охранник получил контузию и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

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