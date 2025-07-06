СК: сбивший пешеходов под Саратовом водитель пытался скрыться после ДТП

По версии следствия, 6 июля на пересечении улиц Краснознаменная и Мира водитель автомобиля ВАЗ 2110 сбил группу пешеходов, несовершеннолетняя девушка скончалась на месте. При этом мужчина, по данным следствия, попытался скрыться с места происшествия. В ведомстве сообщили, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.