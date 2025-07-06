СК: сбивший пешеходов под Саратовом водитель пытался скрыться после ДТП

Водитель автомобиля, который сбил группу подростков на тротуаре в Энгельсе, пытался крыться с места ДТП, сообщило в своем Telegram-канале СУ СКР по Саратовской области.
По версии следствия, 6 июля на пересечении улиц Краснознаменная и Мира водитель автомобиля ВАЗ 2110 сбил группу пешеходов, несовершеннолетняя девушка скончалась на месте. При этом мужчина, по данным следствия, попытался скрыться с места происшествия. В ведомстве сообщили, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек, сопряженное с оставлением места совершения преступления (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Следователи также опубликовали видео, на которых автомобиль едва не столкнулся с грузовиком на встречной полосе и затем, потеряв управление, на высокой скорости врезался в пешеходов, стоявших на тротуаре.
Ранее сообщалось, что в городе Энгельс автомобиль въехал в компанию подростков, одна из пострадавших скончалась, второго несовершеннолетнего доставили с травмами в больницу.