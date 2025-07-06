Тело экс-директора красноярского зоопарка нашли на причале на Енисее

Тело бывшего директора красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрея Горбаня было найдено в воде рядом с частным причалом в Дивногорске, Красноярский край. Предполагается, что он катался на катере по реке Енисей. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.