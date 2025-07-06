Bild: в ФРГ велогонщики врезались в толпу зрителей, 10 человек пострадали

Сообщается, что инцидент произошел в Дуденхофене на соревнованиях в дисциплине «кейрин». Велогонщики двигались на скорости порядка 60 км/ч. В результате два человека получили тяжелые травмы, их доставили в больницу на вертолете, восемь получили ушибы и ссадины.