Bild: в ФРГ велогонщики врезались в толпу зрителей, 10 человек пострадали

На чемпионате по велоспорту на треке в Германии два гонщика вылетели за ограждение и въехали в толпу зрителей, пишет Bild.
Сообщается, что инцидент произошел в Дуденхофене на соревнованиях в дисциплине «кейрин». Велогонщики двигались на скорости порядка 60 км/ч. В результате два человека получили тяжелые травмы, их доставили в больницу на вертолете, восемь получили ушибы и ссадины.
Ранее сообщалось, что не менее 20 велогонщиков пострадали при столкновении с автомобилем в бельгийском регионе Валлоня во время провинциального чемпионата.