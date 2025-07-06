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Bild: в ФРГ велогонщики врезались в толпу зрителей, 10 человек пострадали

Двоих пострадавших доставили в больницу на вертолете.

Источник: Аргументы и факты

На чемпионате по велоспорту на треке в Германии два гонщика вылетели за ограждение и въехали в толпу зрителей, пишет Bild.

Сообщается, что инцидент произошел в Дуденхофене на соревнованиях в дисциплине «кейрин». Велогонщики двигались на скорости порядка 60 км/ч. В результате два человека получили тяжелые травмы, их доставили в больницу на вертолете, восемь получили ушибы и ссадины.

Ранее сообщалось, что не менее 20 велогонщиков пострадали при столкновении с автомобилем в бельгийском регионе Валлоня во время провинциального чемпионата.