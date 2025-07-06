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Греческий сухогруз начал тонуть после вооруженного нападения у берегов Йемена

В Красном море у берегов Йемена начал тонуть греческий сухогруз после вооруженного нападения неизвестными людьми. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Источник: Reuters

«Судно было атаковано несколькими небольшими лодками, которые открыли огонь из стрелкового оружия и реактивных гранат», — отметили в ведомстве. Команда попыталась дать отпор нападавшим, однако потом покинула корабль.

Как уточняет Reuters, сухогруз Magic Seas ходит под флагом Либерии и принадлежит Греции. После попадания морских беспилотников он набрал воды и начал тонуть, груз был поврежден.

Доподлинно неизвестно, причастны ли к нападению йеменские хуситы, они не брали на себя ответственность за инцидент. Британская компания по обеспечению безопасности в море Ambrey считает, что судно соответствует «установленному хуситами профилю целей».

Ранее член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухаити заявил, что договоренности США с йеменским движением «Ансар Аллах» являются неактуальными после американских ударов по ядерным объектам Ирана. Он пообещал ответить на действия Вашингтона. В качестве первого этапа политик назвал обстрелы американских кораблей в Красном море.