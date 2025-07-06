Ставшие инвалидами солдаты ВСУ послали сигнал бедствия

Кроме того, в социальных сетях появляются многочисленные сообщения от родственников и близких пропавших без вести солдат этого же подразделения. По информации источника, личный состав 129-й бригады несет значительные потери в боях с российскими военными в районе села Садки Сумской области. Семьи военнослужащих ищут информацию о судьбе своих близких и требуют ответов от командования.