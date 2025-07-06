Раненые бойцы бьют тревогу в социальных сетях.
Украинские военнослужащие, получившие инвалидность после участия в боевых действиях, массово жалуются на тяжелое положение после демобилизации. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
«В соцсетях отмечается рост протестных настроений среди уволенных по состоянию здоровья (ампутантов) из 129-й отдельной бригады территориальной обороны, которые атакуют официальные ресурсы бригады комментариями о своем бедственном положении», — цитирует ТАСС слова источника. По его словам, бывшие военные выражают недовольство отсутствием поддержки и необходимой помощи после возвращения домой.
Кроме того, в социальных сетях появляются многочисленные сообщения от родственников и близких пропавших без вести солдат этого же подразделения. По информации источника, личный состав 129-й бригады несет значительные потери в боях с российскими военными в районе села Садки Сумской области. Семьи военнослужащих ищут информацию о судьбе своих близких и требуют ответов от командования.
Ранее украинские военнослужащие и их родственники неоднократно заявляли о сокрытии данных о потерях и массовых случаях пропажи бойцов, особенно на Сумском направлении. По словам пленных и участников протестов, власти Украины не включают многих военных в официальные списки пропавших без вести, чтобы продолжать получать финансирование за них. По оценкам бывших чиновников, число таких случаев превышает 400 тысяч.