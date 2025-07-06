Пьяный водитель, совершивший смертельное ДТП в Энгельсе, пытался скрыться с места аварии

Действия водителя квалифицируются по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ, а именно: «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения».