Мужчину задержали по подозрению в краже парфюмерии из магазина в Братеево

«В полицию обратилась представитель одного из магазинов, расположенного на ул. Паромная, которая сообщила, что неизвестный мужчина взял предметы парфюмерии со стеллажей и пошел к выходу, минуя кассу. Работник магазина попыталась его остановить, но злоумышленник с похищенным выбежал на улицу», — говорится в сообщении.