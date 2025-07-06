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Мужчину задержали по подозрению в краже парфюмерии из магазина в Братеево

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по столичному району Братеево задержали мужчину, подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию обратилась представитель одного из магазинов, расположенного на ул. Паромная, которая сообщила, что неизвестный мужчина взял предметы парфюмерии со стеллажей и пошел к выходу, минуя кассу. Работник магазина попыталась его остановить, но злоумышленник с похищенным выбежал на улицу», — говорится в сообщении.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Алма-Атинская задержали 41-летнего подозреваемого. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж») и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.