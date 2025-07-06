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Три человека пострадали при взрыве газа на автомойке в Дагестане

Три человека пострадали при взрыве газа в подсобном помещении автомойки в дагестанском Хасавюрте. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщило ГУ МЧС России по республике.

Три человека пострадали при взрыве газа в подсобном помещении автомойки в дагестанском Хасавюрте. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщило ГУ МЧС России по республике.

— В Хасавюрте в подсобном помещении автомойки произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пострадали три человека, — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, двое из них находятся в реанимации, они получили 50 процентов ожогов тела. Еще один пострадавший проходит лечение в отделении травматологии, у него 15 процентов ожогов тела.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке пострадавших в Махачкалу, передает ТАСС.

3 июля в пятиэтажном доме в Биробиджане, столице Еврейской автономной области, произошел взрыв. По данным МЧС, причиной этого мог стать бытовой газ. В результате произошедшего пострадал один человек.