Футболист Смолов извинился за драку в «Кофемании» и заявил о шантаже

Действующий чемпион России и футболист «Краснодара» Федор Смолов принес извинения за инцидент в кафе «Кофемания», где он участвовал в потасовке.
«Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецезурную брань», — сказал футболист в опубликованном в соцсетях видео.
Как пояснил спортсмен, он сразу хотел урегулировать вопрос напрямую с потерпевшим, предложив компенсацию. Но после взаимодействия с неизвестными, не связанных с инцидентом, Смолов был вынужден обратиться в полицию.
Напомним, что 5 июня в социальных сетях появились кадры с камер наблюдения из московского ресторана «Кофемания» на Большой Никитской. На записи от 28 мая заметно, как Смолов после словесной перепалки нанес удары двум посетителям заведения.
Ранее «КП Спорт» объяснил ситуацию с вымогательством и шантажом футболиста Смолова.