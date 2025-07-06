Футболист Смолов извинился за драку в «Кофемании» и заявил о шантаже

«Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецезурную брань», — сказал футболист в опубликованном в соцсетях видео.