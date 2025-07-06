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Футболист Смолов извинился за драку в «Кофемании» и заявил о шантаже

Футболист «Краснодара» Федор Смолов извинился за потасовку в столичном ресторане.

Источник: Комсомольская правда

Действующий чемпион России и футболист «Краснодара» Федор Смолов принес извинения за инцидент в кафе «Кофемания», где он участвовал в потасовке.

«Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецезурную брань», — сказал футболист в опубликованном в соцсетях видео.

Как пояснил спортсмен, он сразу хотел урегулировать вопрос напрямую с потерпевшим, предложив компенсацию. Но после взаимодействия с неизвестными, не связанных с инцидентом, Смолов был вынужден обратиться в полицию.

Напомним, что 5 июня в социальных сетях появились кадры с камер наблюдения из московского ресторана «Кофемания» на Большой Никитской. На записи от 28 мая заметно, как Смолов после словесной перепалки нанес удары двум посетителям заведения.

Ранее «КП Спорт» объяснил ситуацию с вымогательством и шантажом футболиста Смолова.