В Бразилии громко начался один из острейших саммитов БРИКС: главные события первого дня

В заключительной части выступления Путин подчеркнул, что БРИКС пользуется широкой поддержкой среди развивающихся стран, предлагая справедливую альтернативу западному доминированию в международных институтах. Он выразил уверенность, что объединение будет и дальше укреплять свои позиции как один из центров формирующегося многополярного мира.