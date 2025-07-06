В Хибинах еще одна группа туристов попала в буран и была спасена МЧС

Спасатели вывезли из Хибин в Мурманской области семь туристов, которые обратились за помощью из-за ухудшения погодных условий, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
«Ранним утром в МЧС поступил сигнал от незарегистрированной группы из семи человек, оказавшихся в бедственном положении на перевале Семвечер в Ловозерском районе», — рассказали в ведомстве.
Пять женщин и двое мужчин попали в метель, ветер начал сносить их палатки. Вертолет не смог вылететь для спасения, поэтому к туристам отправили спасателей на вездеходе. Спасатели добрались до группы только к 20:00. Сейчас жизни туристов ничего не угрожает.
«Всех семерых доставили к личному транспорту, медицинская помощь им не понадобилась», — добавили в МЧС.
В том же районе во время трейла «Спортфест Хибины — 2025» погибли двое участников, один получил тяжелое обморожение и был госпитализирован.