В Хибинах еще одна группа туристов попала в буран и была спасена МЧС

Пять женщин и двое мужчин попали в метель, ветер начал сносить их палатки. Вертолет не смог вылететь для спасения, поэтому к туристам отправили спасателей на вездеходе. Спасатели добрались до группы только к 20:00. Сейчас жизни туристов ничего не угрожает.