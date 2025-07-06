Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хибинах еще одна группа туристов попала в буран и была спасена МЧС

Спасатели вывезли из Хибин в Мурманской области семь туристов, которые обратились за помощью из-за ухудшения погодных условий, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Спасатели вывезли из Хибин в Мурманской области семь туристов, которые обратились за помощью из-за ухудшения погодных условий, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Ранним утром в МЧС поступил сигнал от незарегистрированной группы из семи человек, оказавшихся в бедственном положении на перевале Семвечер в Ловозерском районе», — рассказали в ведомстве.

Пять женщин и двое мужчин попали в метель, ветер начал сносить их палатки. Вертолет не смог вылететь для спасения, поэтому к туристам отправили спасателей на вездеходе. Спасатели добрались до группы только к 20:00. Сейчас жизни туристов ничего не угрожает.

«Всех семерых доставили к личному транспорту, медицинская помощь им не понадобилась», — добавили в МЧС.

В том же районе во время трейла «Спортфест Хибины — 2025» погибли двое участников, один получил тяжелое обморожение и был госпитализирован.