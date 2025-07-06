Греческое торговое судно атаковали у берегов Йемена в Красном море

Хотя название корабля официально не раскрывается, агентство Reuters утверждает, что речь идёт о сухогрузе Magic Seas под флагом Либерии. Владельцем судна является греческая судоходная компания.
По информации британской фирмы Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, судно атаковали четыре надводных беспилотника. Два из них ударили в левый борт, в результате чего был повреждён перевозимый груз.
Пока никто не заявил о своей причастности к нападению. Однако эксперты оценили судно как «соответствующее установленному хуситами профилю цели».
А ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Согласно представителю движения, операция ракетных войск достигла своей цели, временно парализовав работу аэропорта.