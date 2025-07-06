Греческое торговое судно атаковали у берегов Йемена в Красном море

Экипаж торгового судна покинул борт после того, как корабль получил повреждения в результате атаки хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщил Центр координации морских перевозок ВМС Великобритании (UKMTO). По их информации, все находившиеся на судне живы и ждут помощи.