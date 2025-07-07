При падении футбольных ворот в Дагестане умер шестилетний мальчик

Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на стадионе в Ногайском районе Республики Дагестан, он погиб. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в прокуратуре по региону.
— На стадионе в селе Терекли-Мектеб футбольные ворота упали на мальчика. Ребенок скончался, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В связи с гибелью мальчика прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании и эксплуатации объектов спортивно-игровой инфраструктуры.
В этот же день 17-летний юноша в Рязани умер после того, как на него упали футбольные ворота.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».