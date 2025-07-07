Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При падении футбольных ворот в Дагестане умер шестилетний мальчик

Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на стадионе в Ногайском районе Республики Дагестан, он погиб. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в прокуратуре по региону.

Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на стадионе в Ногайском районе Республики Дагестан, он погиб. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в прокуратуре по региону.

— На стадионе в селе Терекли-Мектеб футбольные ворота упали на мальчика. Ребенок скончался, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В связи с гибелью мальчика прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании и эксплуатации объектов спортивно-игровой инфраструктуры.

В этот же день 17-летний юноша в Рязани умер после того, как на него упали футбольные ворота.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».